شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. وائل جمعة يقود الأحمر للتتويج بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب فى مصر وأفريقيا وثانى أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المحلى يوم 27 يوليو 2005، بعد الفوز على إنبى بهدف دون رد سجله وائل جمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ليعلن تتويج المارد الأحمر بلقبه الثانى فى بطولة السوبر، حيث جاء هدف الصخرة فى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافى الأول فى شباك الفريق البترولى بقيادة الراحل طه بصرى فى النسخة الخامسة للبطولة.

أدار مباراة السوبر المصري رئيس لجنة الحكام الحالي عصام عبد الفتاح، الذى أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد يونس، وأهدر عماد متعب ضربة جزاء تحصل عليها محمد بركات، وتصدى لها مصطفى كمال.

جاء تشكيل الأهلى البطل مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، إسلام الشاطر (وائل رياض شيتوس)، محمد شوقي، محمد أبوتريكة (محمد بركات)، الأنجولى أمادو فلافيو، عماد متعب.

أما تشكيل إنبى فضم كلاً من: مصطفى كمال، عمرو عبد العزيز "عبده"، عمرو فهيم، محمد يونس، النيجيرى غزالى محمد (أحمد صلاح الشهير بحمادة شنح)، محمد ثابت صاروخ (رضا شحاتة)، عمرو زكي، مجدى عبدالعاطى (عبدالحميد حسن ميدو).