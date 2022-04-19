"أبويا أهلاوي".. خالد الغندور يرد على بيان الأهلي قبل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتذر الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق عن حديثه حول مباراة الأهلي والرجاء ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أدت لتقديم النادي الأحمر لشكوى ضده.

وشكك الغندور في ضربة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في مواجهته ضد الرجاء التي أقيمت السبت وانتهت بفوز الأول 2-1 .

وقال الغندور في فيديو له "بعتذر لكل اللي فهم كلامي غلط،ومش عايز حد يزعل مني ، أنا كنت بتكلم في الكرة بحسن نية في إطار المنافسة الأفريقية بين الأهلي والزمالك".

وأضاف " أنا أبويا كان أهلاوي، وأنا صديق لكل اللعيبة الأهلاوية وبعض أعضاء مجلس إدراته".

وأنهى " النادي الأهلي اتهمني إني بثير الفتن وأنا أبعد ما يكون عن ده ، أنا مش بحب العدوانية وبتمنى السلامة للجميع ".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى اليوم الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد خالد الغندور، لما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال الأهلي في بيان رسمي إن تدوينات الغندور كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح اليوم لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

وشدد النادي أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.