الامارات | ريال مدريد يريد الاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني بعد «ريمونتادا الأندلس»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يريد الاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني بعد «ريمونتادا الأندلس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنّي ريال مدريد النفس بمواصلة انتفاضاته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الآونة الأخيرة، عندما يحل ضيفاً على أوساسونا، الأربعاء، في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، من أجل الاقتراب أكثر من اللقب.

عاد النادي الملكي من بعيد، أول من أمس، وحوّل تخلفه بثنائية في الدقائق الـ25 الأولى من مواجهة مضيفه إشبيلية، إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني، عزز به موقعه في الصدارة بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه النادي الأندلسي بالذات، وأتلتيكو مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، الذي لعب مباراتين أقل.

وكانت «ريمونتادا الأندلس» هي الثالثة للنادي الملكي في مدى شهر، بعد الأولى أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما حول خسارته صفر-1 ذهاباً في باريس، وتخلفه بالنتيجة ذاتها في الشوط الأول من مباراة العودة على أرضه إلى فوز بثلاثية لهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.

أما الثانية فكانت أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي، عندما تخلف بثلاثية نظيفة، قبل أن ينقذه مهاجمه البديل البرازيلي رودريغو بتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة 1-3، وهي نتيجة فوزه ذهاباً في لندن، فارضاً الاحتكام إلى شوطين إضافيين لعب فيهما بنزيمة دور البطل مجدداً، بتسجيله هدف بطاقة الدور ربع النهائي، وتجريد النادي اللندني من اللقب.

وستكون مواجهة أوساسونا الثانية لريال مدريد خارج قواعده والأخيرة قبل رحلته إلى مانشستر لمواجهة سيتي بطل الدوري الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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