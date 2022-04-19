الامارات | دبا الفجيرة بطل الدرجة الأولى.. وبطاقة الصعود الثانية بين 3 فرق

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة بطل الدرجة الأولى.. وبطاقة الصعود الثانية بين 3 فرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فريق دبا الفجيرة فوزه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022، مستفيداً من تعادله أمام مضيفه دبا الحصن 1-1، أول من أمس، في الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 69 نقطة وبفارق سبع نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني، الذي يبلغ رصيده 61 نقطة قبل جولتين من ختام البطولة.

وأسفرت نتائج الجولة الماضية عن فوز البطائح على الرمس (4-1)، وهي النتيجة نفسها التي أسفرت عن فوز مصفوت على «غلف اف سي»، فيما تعادل العربي مع الحمرية (1-1)، وفاز الذيد على الجزيرة الحمراء (2-1)، وهي نتيجة فوز الفجيرة على ستي، بينما تغلب حتا على التعاون بهدفين نظيفين.

وبموجب نتائج الجولة الماضية انحصرت المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين بين البطائح (61 نقطة)، والعربي (60 نقطة)، ودبا الحصن (57 نقطة).

البطائح الأقرب

يعتبر البطائح الأقرب للصعود، حيث تنتظره مباراتان متوسطتا القوة أمام كل من التعاون خارج ملعبه، بينما سيلعب آخر مبارياته على ملعبه مع خامس الترتيب فريق الحمرية، ويحتاج للفوز بهما ونيل ست نقاط لكي يصعد للمحترفين دون تأثير مباشر من مباريات منافسيه، بينما سيعقّد تعثره في أي من هاتين المباراتين موقفه في الصعود، ما يجعله يلعب بشعار الفوز فقط للوصول للنقطة 67 المؤهلة إلى الأضواء.

حظوظ العربي

على الرغم من تعادل العربي أمام الحمرية بهدف لمثله، إلا أنه يعد تعثراً لكونه أفقده مركز الوصيف وتراجع بسببه للمركز الثالث برصيد 60 نقطة، وبات بحاجة إلى الفوز بمباراتيه المقبلتين أمام كل من بطل الدوري دبا الفجيرة خارج ملعبه وأمام سابع الترتيب الفجيرة بملعبه، ومقابل تعثر البطائح بأيٍّ من مباراتيه المقبلتين.

حسابات دبا الحصن

لايزال دبا الحصن ضمن الفرق المرشحة للصعود رغم صعوبة الأمر، التي تتمثل بالفوز في مباراتيه المقبلتين مع كل من الفجيرة بملعب الأخير وعلى الذيد بملعبه، ليصل الى النقطة 63 بشرط أن يخسر البطائح مباراتيه أو أن يخسر بواحدة ويتعادل في أخرى، مقابل خسارة العربي مباراتيه ايضاً.

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