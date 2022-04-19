الامارات | «فهود زعبيل» يحصد برونزية الكرة الطائرة بدورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فهود زعبيل» يحصد برونزية الكرة الطائرة بدورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق فهود زعبيل بالمركز الثالث ضمن منافسات بطولة الكرة الطائرة المقامة ضمن فاعليات دورة ند الشبا، بعد تغلبه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة تعد من أقوى وأصعب المباريات التي شهدتها البطولة، وامتدت لنحو ثلاثة ساعات، وسط حضور جماهيري من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقدم كلا الفريقين خلال المباراة أفضل ما لديهما من مهارات وقوة في الإرسال والدفاع.

وامتدت المباراة للشوط الخامس (شوط كسر التعادل) الذي شهد تسجيل الفريقين نقطة بنقطة، حتى تمكن فهود زعبيل من السيطرة على آخر ثلاث نقاط، وخطف المباراة والمركز الثالث، لتنتهي المباراة في الأخير لمصلحة فريق فهود زعبيل بنتيجة 111 – 101.

وعقب المباراة كرّم أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، فهود زعبيل بالميداليات البرونزية، ومديري الفرق ورعاة الفرق والحكام التي شاركت في بطولة الكرة الطائرة، بحضور كل من الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي.

كما اختتمت، مساء أول من أمس، جميع منافسات فئات بطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي بالمركز الأول بلقب فئة المتوسط رجال، بعد تغلبهما على الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2، فيما حصل الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري على المركز الثالث.

كما حصل الثنائي عبدالله أهلي وسيرجيو إكادرو الكوريسا على المركز الأول لفئة الإماراتيين والمقيمين، بعدما تغلبا على الثنائي روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 6-4 و6-1.

«نخيل» راعياً رئيساً لدورة ند الشبا

وقّعت «نخيل» العقارية اتفاقية مع اللجنة العليا المنظمة للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية لتكون راعياً رئيساً للدورة.

ووقّع عقد الرعاية أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» العقارية، عمر خوري.

وقال عمر خوري: «إننا سعداء في (نخيل) بمواصلة الشراكة مع اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا، التي باتت حالياً هي الأهم والأكبر من نوعها، وأصبحت تشكل مهرجان محبة وسعادة وتعارف وتنافس رياضي بين جميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع».

وأضاف في بيان لمجلس دبي الرياضي: «رعايتنا لتنظيم سباق الجري في مضمار ميدان، للعام الثاني على التوالي، أمر يبعث على الفخر بما وصلت إليه جودة الحياة في دبي، ومكانة الرياضة فيها، وقد أسعدنا أن تكون (نخيل) جزءاً من هذا الحدث».

العامودي يفوز بـ «فورد سكيب»

فاز الطفل الإماراتي، علي محمد العامودي، بسيارة «فورد سكيب 2022»، والمقدمة من شركة الطاير للسيارات، خلال السحب الذي أجرته اللجنة المنظمة للجمهور الحاضر لمنافسات البطولة.

وقدمت دورة ند الشبا الرياضية ثلاث سيارات أخرى كجوائز للجمهور، هي سيارتان «فورد توروس 2022»، وسيارة «فورد إيدج 2022».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news