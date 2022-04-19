الامارات | 160 لاعباً في بطولة مليحة الدولية للشطرنج الخاطف

شكرا لقرائتكم خبر عن 160 لاعباً في بطولة مليحة الدولية للشطرنج الخاطف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي مليحة البطولة الدولية الثالثة للشطرنج الخاطف، التي نظمها في مقرّه أول من أمس، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، بينهم أكثر من 100 لاعب دولي مصنف.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكلينغ، بلقب البطولة، بفوزه في الجولات الحاسمة على كل من المصري أحمد عدلي، والمولدافي فايوريل لورداتشيسكو والتركي ميرت ايردوغدو، وتعادله في الجولة الأخيرة مع الأوكراني ألكسندر زوبارييف ليحصل في مجموع النقاط النهائية على 8.5 نقاط من أصل تسع جولات، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو مدرب الشارقة برصيد ثماني نقاط، وحلّ بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر زوبارييف برصيد 7.5 نقاط، وجاء رابعاً الباكستاني مرتضى علي برصيد سبع نقاط، وجاء خامساً الأستاذ الدولي الكبير التركي ميرت إيردوغدو مدرب اتحاد الإمارات للشطرنج، وجاء سادساً برصيد سبع نقاط الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبي الفئات العمرية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات لاعب الشارقة صقر عيسى خميس، وجائزة أفضل لاعب تحت ثماني سنوات للهندي جاين فيرسيين، كما تم تكريم أفضل لاعب من نادي مليحة عبدالله راشد.

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