الامارات | بالأرقام.. العين أخطر فرق الدوري داخل «الجزاء» ولديه مشكلة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. العين أخطر فرق الدوري داخل «الجزاء» ولديه مشكلة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أرقام وإحصاءات دوري أدنوك للمحترفين عن أحقية فريق العين بصدارة البطولة، بعدما تصدر أكثر من 95% من المؤشرات الهجومية، بصفته أكثر فريق سجل أهدافاً حتى الآن، كما أنه الأكثر حصولاً على ركنيات وركلات جزاء، والأكثر تسديداً على المرمى، ليؤكد «الزعيم» أنه الأكثر خطورة، خصوصاً داخل منطقة الجزاء بتسجيله 43 هدفاً من أجمالي عدد الأهداف الذي سجلها (44 من داخل منطقة الجزاء).

وتذيل فريق العين ترتيب فرق البطولة في إحصائية واحدة فقط خاصة بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء، وأحرز هدفاً واحداً فقط من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يعني أن العين يعتمد بشكل كامل على التسجيل ود والوصول إلى خط المرمى داخل منطقة الجزاء أو التسجيل عن طريق الركنيات والكرات العرضية، بعد أن تصدر العين أكثر الفرق إحرازاً للأهداف بالرأس، بـ10 أهداف من إجمالي 75 هدفاً تم تسجيلها بالرأس في البطولة.

كما تصدر العين قائمة أكثر الفرق في التسديدات بـ275 تسديدة، منها 132 تسديدة ناجحة على المرمى، متفوقاً على الجزيرة الذي يأتي في المركز الثاني بالتسديد الناجح على المرمى برصيد 96 تسديدة ناجحة، كما حصل العين على أكثر عدد من ركلات الجزاء المكتسبة بعدد تسع ركلات جزاء، ويأتي الوصل وصيفاً في هذه الخانة بثماني ركلات جزاء.

وكشفت الأرقام أيضاً نجاح العين في الموسم الحالي وتصدره للبطولة حتى الآن، إذ يعتبر الفريق صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبل 16 هدفاً فقط في 20 جولة، ويتشارك معه الوصيف فريق الوحدة وهما الفريقان المتواجدان في صدارة البطولة بالمركزين الأول والثاني.

وعلى المستوى الفردي، يتصدر لاعب العين التوغولي لابا كودجو، صدارة هدافي البطولة برصيد 20 هدفاً، متفوقاً على لاعبي الوحدة، السوري عمر خريبين (14 هدفاً)، والبرازيلي جواو بيدرو (12 هدفاً)، كما يتصدر لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بثمانية أهداف صنعها اللاعب، متفوقاً على لاعب بني ياس، الأرجنتيني نيكولاس خيمنيس.

ويتصدر لاعب الجزيرة المتألق عبدالله رمضان، قائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة في البطولة بعدد 1927 مرة، ويأتي زميله الجنوب إفريقي تولاني سيريرو، في المركز الثاني 1639 مرة، وأن اللاعبين كانا متصدران هذه القائمة الموسم الماضي أيضاً، الذي شهد فوز الجزيرة بلقب الدوري في موسم استثنائي كان فيه أكثر الفرق استحواذاً ولمساً للكرة.

وتواجد حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني في قائمة أكثر حراس المرمى تصدياً للكرات بـ71 محاولة، بينما جاء لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بـ89 محاولة، وعلى الرغم من موسمه غير الناجح بشكل كبير مع النصر، تصدر لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، قائمة أكثر من قام بمراوغات ناجحة بعدد 59 محاولة، ويأتي بعده لاعب العروبة، العُماني علي مدن، الذي اقترب فريقه من الهبوط وذلك بعدد 55 مراوغة ناجحة.

أرقام العين في الدوري



أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف:44 هدفاً

أهداف من داخل المنطقة: 43 هدفاً

أهداف من خارج المنطقة: هدف واحد

الأهداف المستقبلة: 16 هدفاً

أهداف بالرأس: 10 أهداف

ضربات ركنية: 141 ركلة

ضربات جزاء: 9

تسديدات: 275

تسديدات بين الخشبات: 132

• لاعب الجزيرة المتألق عبدالله رمضان يتصدر قائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة في البطولة بعدد 1927 مرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news