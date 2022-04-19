الامارات | انطلاق بطولة وزارة الداخلية الرمضانية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة وزارة الداخلية الرمضانية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بطولة وزارة الداخلية الرمضانية لكرة القدم بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن مبادرة فرجان، التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، العقيد عبدالله محمد الحيمر.

وقالت شرطة رأس الخيمة في بيان: «إن البطولة الرمضانية تستهدف دعم وتشجيع الفعاليات الرياضية، التي تكسب منتسبي الشرطة اللياقة البدنية، وتصقل المهارات الجسدية التي تتطلبها طبيعة مهام عملهم، تأكيداً على أن العقل السليم في الجسم السليم».

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