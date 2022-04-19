الامارات | «البلدية» و«الجامعة» في نهائي بطولة عجمان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» و«الجامعة» في نهائي بطولة عجمان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الدورات الرياضية الرمضانية، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، إلى ملعب مركز كواترو الرياضي لمتابعة نهائي منافسات كرة القدم ضمن دورة عجمان الرياضية، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث يلتقي فريق دائرة البلدية بفريق جامعة عجمان في ختام مباريات البطولة.

وتأهل فريق دائرة البلدية والتخطيط إلى المباراة النهائية بفوزه الكبير في الدور نصف النهائي على فريق هيئة النقل 4-1، وسجل أهداف البلدية أدهم حسن وعصام علاء وأسامة الخيتر وحميد رضا، فيما أحرز جاسم مهدي هدف فريق هيئة النقل الوحيد.

واستغل جامعة عجمان للمباراة الثانية على التوالي قدرات لاعبيه في تسديد ركلات الترجيح ليخطف الفريق بطاقة التأهل للمباراة النهائية بالفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان 3-2.

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