الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الشارقة - الريان 21:15
الوحدات - السد 21:15
استقلال دوشنبه - الهلال 00:15
الفيصلي - ناساف كارشي 00:15
ليفربول - مانشستر يونايتد 23:00
ريال مايوركا - ألافيس 21:00
ريال بيتيس- إلتشي 23:00
فياريال - فالنسيا 23:30
الجيش - سيراميكا 23:30
الاتحاد - الزمالك 23:30
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