اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

الشارقة - الريان 21:15

الوحدات - السد 21:15

استقلال دوشنبه - الهلال 00:15

الفيصلي - ناساف كارشي 00:15

- مانشستر يونايتد 23:00

ريال مايوركا - ألافيس 21:00

ريال بيتيس- إلتشي 23:00

فياريال - فالنسيا 23:30

الجيش - سيراميكا 23:30

الاتحاد - الزمالك 23:30

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