الامارات | العين يواجه فورسان.. ويختتم ودّياته الأحد بلقاء الاتفاق

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه فورسان.. ويختتم ودّياته الأحد بلقاء الاتفاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين لكرة القدم، مساء اليوم، تجربة ودية جديدة على استاد خليفة بن زايد أمام فريق فورسان هيسبانيا، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، مستفيداً من فترة التوقف الحالية، وذلك ضمن التحضيرات للمواجهات التي تنتظره في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين نهاية الشهر الجاري.

وكان العين فاز في التجربة الودية التي خاضها يوم الخميس الماضي، أمام فريق غلف إف سي المنتمي لدوري الدرجة الأولى بنتيجة 3-صفر، وخلال تلك المواجهة منح مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف فرصة المشاركة أمام 21 لاعباً على مدار الشوطين. ويختتم «الزعيم» سلسلة مبارياته الودية يوم الأحد القادم، حينما يواجه فريق الاتفاق السعودي، الذي يخوض معسكراً مغلقاً في الدولة، يذكر أن العين يتصدر ترتيب الدوري برصيد بـ49 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة.

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