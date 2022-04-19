الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب

رفض مدرب أحد الأندية بدوري أدنوك للمحترفين طلباً لإدارة النادي بالاستغناء عن أحد أعضاء طاقمه الفني المساعد بحجة وجود أكثر من مدرب مساعد ضمن كادره، مشيراً إلى أن ذلك يكلف الإدارة مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى خفض النفقات.

مفاوضات

طلب لاعب دولي من إدارة ناديه تأجيل المفاوضات حول تجديد عقده، بعدما تلقى عرضاً من أحد الأندية المنافسة، إذ يفكر اللاعب جدياً في الموافقة على العرض، خصوصاً أنه أفضل من الناحية المادية.

خدمات

تتجه النية لدى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين للاستغناء عن خدمات لاعب شهير، الأمر الذي دفع إدارة أحد الأندية المجاورة للاهتمام بخدمات اللاعب شريطة عدم المبالغة في مطالبه المادية، مستغلة في ذلك أحد أقارب اللاعب المقيدين في قائمة الفريق لتقريب وجهات النظر المادية بين الطرفين.

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