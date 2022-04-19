شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراتان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 من عمر مسابقة الددوري الممتاز هذا الموسم، أهمها المباراة الجماهيرية التى تجمع الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري.

وتنطلق صافرة المباراة التي تجمع بين الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرا قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل مبارتان وخسر مثلها، فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة، فازفى 3 مباريات والتعادل فى 6 مواجهات وخسر في 5 لقاءات.

فيما يستدرج فريق طلائع الجيش على ملعبه جهاز الرياضة العسكري نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى الفريقان للعودة إلى نغمة الانتصارات مجددا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمان مواجهات وتلقى 4 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

وفى المقابل يدخل طلائع الجيش هذه المواجهة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بعدما لعب الفريق 14 مباراة حقق 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت القيادة الفنية للمخضرم طارق العشري في تسجيل 6 أهداف فقط وهو واحد من أضعف خطوط الهجوم في الدوري بينما تلقت شباكهم 13 هدفا.