شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي إلى المغرب، اليوم الثلاثاء، عبر رحلات الطيران العادية، استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفريق الأحمر فوزا غير مطمئن بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب الأهلي وي السلام.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي السفر إلى المغرب قبل موعد مباراة العودة بـ72 ساعة من أجل التعود على الأجواء في المغرب من حيث الطقس والأجواء المحيطة بالمباراة، وفرض حالة تركيز شديدة قبل هذه المباراة المهمة، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية فيها أملا في خطف بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب لاعبو الأهلي في تقديم مستوى جيد بموقعة الإياب ومصالحة جماهيرهم المستاءة من تفويت فرصة الفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الذهاب خاصة في الشوط الأول، بعدما تسابق لاعبو الأهلي على إهدار العديد من الفرص في هذا اللقاء، في الوقت الذي استقبل فيه الفريق الأحمر هدف في شباكه، سيصعب من مهمته في مباراة العودة بالمغرب.