شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه اليوم السكة الحديد وديا استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، إجراء مباراة ودية مع فريق السكة الحديد، أحد أندية الدرجة الثانية، على ملعب السكة، لإشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلى في الدورى.

وسقط نادى إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتي أقيمت على استاد بتروسبورت مساء الاثنين.

ويسعى علاء عبد العال إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الإسماعيلى، حيث ظهر اللاعبون بشكل غير متجانس وبمستوى متواضع على عكس ما كان عليه الفريق قبل توقف الدورى، للاستعداد لمواجهة البنك الاهلى في الأسبوع السادس عشر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل.

وواصل الإسماعيلى انتفاضته بقيادة حمد إبراهيم المدير الفني، وحققت الفوز الثانى هذا الموسم بعد الانتصار على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13.

سجل ثنائية الإسماعيلى محمد الشامى في الدقيقتين 55 و69 ليرتقى الدراويش إلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض الدراويش 14 مباراة بالمسابقة، حققوا انتصارين مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 9 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا.

في المقابل تجمد رصيد فريق إيسترن عند النقطة 10 في المركز الأخير بجدول الدورى، بعدما خاض الفريق 14 مباراة حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا، وهو أسوأ خط دفاع في الدوري هذا الموسم.