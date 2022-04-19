شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدي: نجوم الأهلي قادرون على هزيمة أي فريق خارج الديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن محاضرة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع لاعبي فريقه، قبل مواجهة الرجاء المغربي، سيكون لها مفعول السحر في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال نجم منتخب مصر السابق، خلال وجوده ضيفًا، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: لا بد أن يعمل النادي الأهلي على العامل النفسي لدى اللاعبين خلال الأيام المقبلة؛ لأن المباريات في الوقت الحالي لا تلعب داخل الملعب فقط.

وأضاف: الأهلي قادر على تحقيق الفوز على أي فريق خارج الديار، ولكن اللاعبين يحتاجون الالتزام بالهدوء والثقة في قدراتهم على تحقيق الانتصار في كازابلانكا.

وتابع نجم الأهلي السابق: صالح سليم كان يتحدث معنا قبل المباريات الكبيرة، تُعلمك وتمنحك الثقة قبل هذه المباريات الكبيرة.

واختتم الحديدي: هذه المباريات تُلعب على جزئيات بسيطة جدا، يجب على الفريق أن يحافظ على اتزانه وتركيزه طوال أحداث المباراة.