شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: ربنا كرمنا بالفوز وعقد أعلى لاعب في المحلة لا يتعدى المليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لنادى غزل المحلة، أن الفوز على مصر المقاصة مهم جدا، ووضع الفريق في مكانة كويسة، خاصة بعد الفوز على الجونة، بالإضافة إلى مستوى اللاعبين الجيد.

وقال عبد الحميد بسيونى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله بنتعب جامد ونشتغل وربنا بيكرمنا علشان ما نبذله من جهد وأشكر كل جماهير غزل المحلة التي تدعم الفريق بشكل قوى وكذلك الإدارة على توفير كل شيء من أجل تحسين مركز الدورى".

وأضاف بسيونى: "سعيد بالفوز على فريق كبير مثل مصر المقاصة، وأكتر لاعب في غزل المحلة لا يتعدى عقده المليون جنيه، ولاعبو المحلة مستمرون لفترات طويلة وقرار رحيلهم يعود للإدارة ومن الصعب التفريط في أى لاعب حاليا".

وحقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الخامسة عشرة للدورى.

أحرز هدف المباراة عبد الرحمن عاطف، الشهير بأجويرو فى الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الفلاحين إلى 19 نقطة وما زال فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 10 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى بين الفريقين ولم تظهر هجمات خطيرة للفريقين بسبب صعوبة اللقاء، وعلى الرغم من ذلك حاول لاعبو المقاصة مباغتة المنافس بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم حلاوة وسيرجى ايريك، فى المقابل لم تسنح أى هجمات لغزل المحلة ومال الفريق للدفاع.

وفى الشوط الثانى أحرز أجويرو هدف التقدم للمحلة فى الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق تمريرة سحرية من عبده يحيي من يمين منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لتصل إلى عبد الرحمن عاطف الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وضغط بعد ذلك لاعبو مصر المقاصة بغية إدراك هدف التعادل وتوتر المباراة ويمنح حكم المباراة إنذاراته لتهدئة الأجواء دون جدوى، وفى الدقيقة 89 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصر المقاصة يتصدى لها إسلام زيادة ويهدرها بعدما تصدى عمرو شعبان حارس غزل المحلة لها ببراعة، ويحتسب الحكم بعدها 6 دقائق وقت بدل ضائع يطلق بعدها صافرته معلنا عن فوز غال وثمين لغزل المحلة.