شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة فاركو ويستعد للاتحاد السكندرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة فاركو، والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيز على اللقاء القادم لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندري.

ويلتقي المقاولون مع الاتحاد الثلاثاء المقبل 26 أبريل، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المحلية، خلال المباراة التي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري.

وخاض المقاولون 5 مباريات ودية قبل استئناف مسابقة الدوري، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون خلال الفترة المقبلة لمراجعة المباريات السابقة لفريق للاتحاد السكندري، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري وتحديد خطة اللقاء على أساسها.