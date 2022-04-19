شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: العلاقات أخوية بين الأهلى والرجاء والاستاد سيكون كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن العلاقة أخوية بين الأهلى والرجاء المغربى وستظل قوية بغض النظر عن نتائج المباريات، وذلك قبل مواجهة الأهلى والرجاء في المغرب في إياب ربع نهائي دورى ابطال أفريقيا.

وقال ياسر عثمان، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "العلاقات أخوية بين مشجعى الأهلى والرجاء المغربى، ونادى الرجاء أكد استقبال الأهلى بنفس الحفاوة والكرم الذى لاقاه في مصر من مسئولي الأحمر".

وأضاف ياسر عثمان: "الأهلى سيقيم في فندق قريب من ملعب الرجاء وحجز ملاعب التدريب، واستاد الرجاء سيكون ممتلئ عن آخره وهو يسع لـ60 أو 70 ألف مشجع".

ويستعد الأهلي للسفر اليوم الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات .

ويرغب الأهلي فى تجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة في مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادى عشر فى تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل، وتحديدا فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.