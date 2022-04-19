شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يكشف حقيقة تدخل الإخراج التليفزيوني في قرارات تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن مفاجأة تتعلق بالجدل التحكيمي المُثار خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال جريشة، في تصريحات تليفزيونية: "معندناش شاشات زيادة في غرفة تقنية الفيديو، عكس أوروبا، الأمور في أفريقيا لا تُدار بهذا الشكل".

وأضاف: "اللي بيتم عرضه على الحكام هو البث التلفزيوني والمخرج هو المتحكم بشكل كبير فيما يُعرض على حكم الساحة".

وتابع: "هناك فرق كبير في تطبيق تقنية الفيديو في أفريقيا وأوروبا، في أوروبا، حكام تقنية الفيديو المسؤولين بشكل كامل عن عرض كل الزوايا على حكم الساحة، عكس أفريقيا الأمور لا تُدار بتلك الطريقة، وما يتم عرضه على الحكام هو البث التليفزيوني، وبالتالي المخرج هو المسؤول عن ما يتم عرضه على حكم الساحة".

وختم الحكم الدولي السابق حديثه قائلا: "عندنا مشاكل في تطبيق تقنية الفيديو لازم ناخد بالنا منها".