شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبحث عن الفوز الثالث أمام الزمالك مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن تحقيق الفوز الثالث على الزمالك خلال مسيرته التدريبية، عندما يلتقى الفريق الأبيض مع زعيم الثغر، اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

ونجح عماد النحاس في موسم 2016-2017، في قيادة الشرقية الصاعد حديثا للدوري في ذلك الوقت، للفوز فاز على الزمالك بهدف دون مقابل أحرزه محمد عبد الحميد.

وفى موسم 2019-2020، فاز المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على الزمالك بنتيجة 2-1، وجاءت أهداف الذئاب عن طريق لويس هينستروزا ومحمد عصام، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق أشرف بنشرقي.

والتقى "العمدة" مع الفريق الأبيض في 10 مباريات كان آخرها يوم 21 ديسمبر من العام الماضى عندما كان النحاس مديرا فنيا للمقاولون وانتهت بخسارة الذئاب 2 /1، فى الجولة 7 من الدورى العام.

واجه النحاس نادي الزمالك: في 10 مباريات

فاز في: مباراتين

تعادل في: 4 مباريات

وخسر في: 4 مباريات

فقد الزمالك أمام فرق عماد النحاس: 14 نقطة بالدوري

من ناحية أخرى فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود آخر انتصار حققه فريق الاتحاد السكندرى على حساب فيوتشر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس الرابطة وبعدها تعادل مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله، وخسر من إنبى بهدف نظيف، وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم ودع كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا 2 / 1، ثم خسر أمام الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد 14 مباراة، فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.