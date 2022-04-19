شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدي: أتمنى مشاركة الأهلي بثلاثة مدافعين أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أنه لا بد أن يشارك فريق الكرة بالنادي الأهلي، بثلاثة مدافعين أمام الرجاء المغربي في لقاء العودة.

وقال نجم منتخب مصر السابق، في مداخلة هاتفية في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: لا بد أن يشارك الأهلي في الدفاع بالثلاثي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وعلى الطرفين كريم فؤاد وعلي معلول.

وأكمل الحديدي، الأهلي يحتاج أيضًا للثلاثي ديانج والسولية وحمدي فتحي لملء وسط الملعب، وأمامهم استغلال سرعات كل من عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف".

واختتم نجم الأهلي السابق، المباراة ستكون صعبة للغاية، وتحتاج تأمينا دفاعيا كبيرا من لاعبي الأهلي في محاولة لمرور أول ربع ساعة، لامتصاص الأجواء الجماهيرية الكبيرة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.