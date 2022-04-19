شكرا لقرائتكم خبر عن أبو حتة موتورز والأبطال والنجوم فى ربع نهائى دورة الخليج 365 الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمنت فرق أبوحتة موتورز والأبطال والنجوم، الصعود إلى الدور الربع النهائي من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة، وذلك بعد تصدر مجموعتهم بالفوز في مبارايتين متتاليتين.

وأقيمت مساء الإثنين 6 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية والثالثة من دورة الخليج 365 الرمضانية، وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

فوز.. أبوحته على توك شو.. 5./2

تعادل العائدون.. مع مان 7 بنتيجة 1/1

فوز باريس على الاسباني.. 1/ صفر

فوز النجوم.. على تروجان.. 7/2

فوز الكبير اوي.. على البرنس.. 4 /1

تعادل.. النسور.. و موحوداث... صفر /صفر

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.