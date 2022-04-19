شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك، فى لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة، خاصة أن الأبيض يبحث عن تأمين صدارة الدورى والعودة للانتصارات، فيما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق أول فوز تحت قيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

تقام مباراة الزمالك والاتحاد في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاتحاد بجدول الدورى

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدف، في المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدف، واستقبلت شباكه 22.

قائمة الزمالك والتشكيل المتوقع

واستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على القائمة التي دخلت معسكر المباراة والتي ضمت كلاً من.. فى حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية، فى الدفاع.. محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، رزاق سيسيه، فى الهجوم.. سيف جعفر، سيد محمد عبد الله، سيف الجزيرى، عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمزة المثلوثى.. في الوسط طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، سيد عبد الله نيمار ، في الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

النحاس يبحث عن أول انتصاراته مع الاتحاد

على الجانب الأخر، حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على الحديث مع لاعبيه بخصوص الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراه البنك الأهلى الأخيرة وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر فى جدول الدورى.

ويبحث العمدة عن تحقيق الفوز الأول له مع زعيم الثغر من ناحية وعودة الانتصارات من ناحية أخرى خصوصا أن العمدة خسر في أول مباراة أمام الأهلى بهدف نظيف وتعادل في الثانية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله فضلا عن إخفاق الفريق السكندرى في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى بعد التعادل مع البنك فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

ويفقد الاتحاد السكندرى عنصر مهم وركيز أساسية في الخط الأمامى متمثلة في الأنجولى مابولولو بسبب الإصابة التي يعانى منها في السمانة حيث يعكف الجهاز الطبي على تجهيزه بدنيا ونفسيا وشرح تفاصيل المرحلة الذى يمر بها فى بعدما طالت فترة غيابه عن التدريبات لتصل إلى 3 أسابيع، وهو ما آثار غضب اللاعب نظرا لرغبته القوية فى العودة سريعا للملاعب وخوض التدريبات الجماعية مع زملائه والمشاركه فى المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يخوض عماد النحاس مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح،خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج.