شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: تعاهدنا على تحسين النتائج من أجل إسعاد جماهير الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، أنه سعيد بتحقيق فريقه الفوز على إيسترن كومباني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال مدرب الإسماعيلي، في مداخلة هاتفية في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: "نحمد الله على هذا الفوز، كنا في حاجة كبيرة لتحقيق هذا الانتصار للتحرك من تذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "فترة التوقف الدولي منحتنا فرصة لالتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء، وأتمنى أن تساعدنا الظروف على مواصلة تحقيق الانتصارات".

واختتم مدرب الإسماعيلي: "حصلت على وعد من اللاعبين ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد جماهير الدراويش؛ لأن النادي يستحق منا جميعًا أفضل مما نقدمه".