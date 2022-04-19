شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم الجمهورية 2/8 ويصعد لنصف نهائى دورة رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الخليج 365 فوزا كبيرا على نظيره الجمهورية بثمانية أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين علي ملاعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لدورة رابطة النقاد الرياضيين ،ليصعد الخليج 365 الي دور نصف النهائي للبطولة .



أحرز أهداف الخليج 365 وليد ماهر 3 أهداف وأحمد عبد الباسط 3 أهداف، وهدف لكلا من عمر أنور وسليمان النقر، وأدار اللقاء تحكيميا احمد صلاح عبد الفتاح حكم الدرجة الأولى.

ويضم فريق الخليج 365 كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وعاطف العربي ومحمد مراد وعمر أنور ومحمد إبراهيم تريكة وسليمان النقر وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط وأدهم البدراوي.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله الدورة الرمضانية سنويا، ويتولى ملف الدورة إيهاب شعبان وهشام أبو الحديد.