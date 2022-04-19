شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعفو عن هشام صلاح ويختتم استعداداته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحضر المران محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وأعضاء مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خصوصا أن سيد البلد يمر بمرحلة صعبة على صعيد النتائج.

وشارك هشام صلاح، ظهير أيمن الاتحاد السكندرى، في المران الجماعى، بعد اعتذاره للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ومجلس الإدارة، على التصرف الذى بدر منه بالدخول في مشادة كلامية مع زميله خالد الغندور في مباراة البنك الأهلى ووُقّعت عليه غرامة مالية كبيرة بسبب ذلك.

كما واصل الأنجولى "مابولولو" مرانه الفردي للتأهيل من إصابة السمانة التي تسبب في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة أن عماد النحاس استبعده من مواجهة الزمالك خوفا من المجازفة به مما يؤدى إلى تفاقم إصابته.

واستقر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب بـ21 لاعبا، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً ببرج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ15.

وضمت القائمة كلا من: فى حراسه المرمى.. محمد عبد المنصف و أحمد يحيى و صبحى سليمان، خط الدفاع.. هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و عبد الله نصيب و محمد عبد السلام و نادر رمضان و كريم يحيى محمود شبانه ومحمد عبد السلام

خط الوسط.. خالد الغندور وعبد الغنى محمد وأحمد عادل ميسى وفوزى الحناوى ومروان عطيه وإبراهيم حسن، خط الهجوم: كريم ممدوح وأحمد راشد وبنجامين بوتينج، ويغيب عن الفريق كل من: مهاجم الفريق وهدافه موبولولو، واحمد نبيل مانجا، ومحمد مجدى للاصابه، مروان النجار، وكريم الديب، ومورو ساليفو لأسباب فنية.



الاتحاد



شبانة



محمد مصيلحى



مصيلحى والنحاس