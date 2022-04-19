شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: جماهير الإسماعيلى لها مفعول السحر.. وأتمنى مواصلة دعمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الانتصار على إيسترن كومباني بثنائية دون رد، فى إطار الجولة الـ 15 بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "أود أن أتوجه بخالص الشكر للاعبين ومجلس الإدارة والجماهير التى كانت خير داعم لنا، وهذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من الانتصارات وتحقيق مركز جيد يليق بقيمة الإسماعيلي كأحد أكبر الأندية فى مصر".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "تحدثت مع اللاعبين فى الشوط الثاني حول أهمية التمرير القصير والاستحواذ على وسط الملعب وبالفعل نجحنا فى السيطرة بشكل كامل وحصد نقاط المباراة".

وتابع: "محمد الشامي لاعب مميز ومشاركته فى مركز المهاجم الصريح يمنح الفريق فعالية هجومية كبيرة وطالبته بالتدخل فى كل كرة مشتركة واستطاع تسجيل هدفين وترجيح كفتنا فى اللقاء".

وأتم تصريحاته موجها رسالة للجماهير: "أسعد كثيرًا بسعادتكم وأتمنى مواصلة دعم ومساندة اللاعبين الذي دائما ما يكون له مفعول السحر لتحقيق الانتصارات".

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز الثانى على التوالي على حساب إيسترن كومبانى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وواصلت كتيبة الدراويش انتفاضتها بقيادة حمد إبراهيم المدير الفني، وحققت الفوز الثانى هذا الموسم بعد الانتصار على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13.

سجل ثنائية الإسماعيلى محمد الشامى في الدقيقتين 55 و69، ليرتقى الدراويش إلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 11 نقطة بعدما خاضوا الدراويش 14 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارين مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 9 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين أخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.

في المقابل تجمد رصيد فريق إيسترن عند النقطة 10 في المركز الأخير بجدول الدورى بعدما خاض الفريق 14 مباراة حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا وهو اسوأ خط دفاع في الدوري هذا الموسم.