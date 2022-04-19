شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوزع "شنط رمضان" على أهالى إسطبل عنتر قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في أعمال الخير بتوزيع "شنط رمضان" على أهالي منطقة إسطبل عنتر، قبل سفر الفريق الأحمر للمغرب لخوض مباراة إياب ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.
وحرص موسيمانى على التقاط الصور مع أهالي المنطقة والأطفال الذين احتشدوا لالتقاط الصور التذكارية مع مدرب الأهلي.
ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء التي حرصت على دعمه في مباراة فريقه الأخيرة ضد الرجاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف.
وقال موسيماني، بعد نشر فيديو للجماهير وهي تهتف باسمه بعد نزوله أرض الملعب: "أحبكم أيضًا يا رفاق، الدعم الذي تقدمونه دائمًا هو لاعب إضافي على أرض الملعب، إن شاء الله الأهلي سيقاتل في المغرب".
ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.