شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوزع "شنط رمضان" على أهالى إسطبل عنتر قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في أعمال الخير بتوزيع "شنط رمضان" على أهالي منطقة إسطبل عنتر، قبل سفر الفريق الأحمر للمغرب لخوض مباراة إياب ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيمانى على التقاط الصور مع أهالي المنطقة والأطفال الذين احتشدوا لالتقاط الصور التذكارية مع مدرب الأهلي.