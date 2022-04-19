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سبورتنج يفوز على الأهلى 86 / 79 ويتوج بطلا لدورى سيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

توج فريق كرة السلة سيدات بنادي سبورتنج ببطولة دوري السوبر لموسم 2021/2022 على حساب النادي الأهلي مساء اليوم الأحد.

 

وتمكن فريق سبورتنج من التتويج ببطولة الدوري بعد الفوز في 3 مواجهات من أصل 4 خاضها أمام النادي الأهلي بعد الفوز في اللقاء الثالث مساء الأحد بنتيجة 86-79.

 

وتقدم سبورتنج في المباراة وأنهى الربع الأول لصالحه بنتيجة 21/14 ثم أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 45/39.

 

وفي الشوط الثاني، واصل سبورتنج تقدمه وأنهى الربع الثالث والرابع لصالحه وتوج باللقب بعد الفوز بنتيجة 86-79.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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