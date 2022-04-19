شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 18-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تصدره لجدول هدافى الدورى المصرى برصيد 8 أهداف بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين 18-4-2022.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

محمد هلال البنك الأهلي 6

مروان حمدي سموحة 6

مابولولو الاتحاد السكندري 6

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

محمد شريف الأهلي 5

محمود وادي بيراميدز 5

بيرسي تاو الأهلي 5

ابراهيم عادل بيراميدز 5

خالد قمر الجونة 5

محمد مجدي افشة الأهلي 4

عمر السعيد الزمالك 4

وليد الكرتي بيراميدز 4

ناصر ماهر فيوتشر 4

صديق أويجولا سموحة 4

كريم الديب الاتحاد السكندري 4

شادي حسين سيراميكا 4

مامادو نياس المقاولون العرب 4

وجاءت نتائج المباريات كالتالى الإسماعيلى 2 - 0 إيسترن كومبانى

حقق فريق الإسماعيلي الفوز الثاني على التوالي بالدوري العام على حساب إيسترن كومباني، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر.

فاركو 1 - 0 المقاولون

فاز فريق فاركو على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 20.

المقاصة 0 - 1 غزل المحلة