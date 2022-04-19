الموعد والقناة الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ينتظر منتخب مصر معرفة منافسيه من التصفيات المؤهلة للنسخة الـ34 نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار للمرة الثانية.

وكان المنتخب خسر لقب النسخة الماضية 2021 بالكاميرون بالهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح خلال شهر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2023، بعدما قام بتغيير مواعيد المسابقة إلى يونيو ويوليو بدلا من يناير المعتاد، لعدم التعارض مع البطولات الكبرى الأخرى، فضلاً عن السماح للاعبين ذوي الأسماء الكبيرة باللعب مع منتخباتهم في البطولة دون الغياب عن مباريات أنديتهم الأوروبية.

موعد ومكان القرعة

سيكتشف منتخب مصر مساره للتأهل المحتمل إلى "كان 2023" حين يتم سحب القرعة من مقر قنوات "سوبرسبورت" في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وستبدأ مراسم سحب القرعة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة ومَن يسحب القرعة

سيتم نقل مراسم القرعة تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة، بجانب البث المباشر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وستجري القرعة بمشاركة سامسون أدامو مدير مسابقات الكاف، وسيسحبها كل من الجنوب إفريقي لوكاس راديبي والإيفواري سالومون كالو، الفائزان السابقان بأمم إفريقيا.

تصنيف المنتخبات

تم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف فيفا الصادر في 31 مارس الماضي.

المستوى الأول: السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية.

المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون.

المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، ملاوي، توجو، زمبابوي، جامبيا، أنجولا، جزر القمر.

المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إيسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرينسيبي

إجراءات القرعة

سيتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة مكونة من أربعة فرق (من المجموعة A إلى L).

وتُسحب الكرة الأولى من التصنيف الرابع (الوعاء 4) وستذهب إلى المركز A4.

وسيتم تكرار الإجراء بالنسبة للفرق المتبقية من الوعاء 4 الذين سينتقلون إلى المراكز B4 وC4 وD4 وE4 وF4 وG4 وH4 وI4 وJ4 وK4 وL4 وفقًا لترتيب السحب.

وسيتم تكرار نفس الإجراء الموضح أعلاه للوعاء 3 (التصنيف الثالث) والوعاء 2 (التصنيف الثاني) وأخيراً الوعاء 1 (التصنيف الأول).

إدراج كينيا وزيمبابوي

تم إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي في القرعة رغم إيقافهما دوليا بشكل مؤقت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب التدخل الحكومي.

وإذا لم يتم رفع إيقاف الفيفا عن كينيا وزيمبابوي قبل أسبوعين من الجولة الأولى من التصفيات، فسيتم اعتبار كلا المنتخبين خاسرين ويتم استبعادهما من المنافسة.

وبالتالي ستتألف مجموعتا كينيا وزيمبابوي من ثلاثة فرق مع تأهل صاحب المركز الأول والوصيف من تلك المجموعات إلى البطولة القارية.

ونتيجة لهذا القرار، لا يمكن وضع كينيا وزيمبابوي في نفس المجموعة لتجنب وجود مجموعة واحدة تضم فريقين فقط في حالة عدم رفع الإيقاف عن كلا الاتحادين.

كيفية التأهل

سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للبطولة التي ستقام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 24.

سيشارك منتخب كوت ديفوار المستضيف أيضًا في القرعة على الرغم من حجز مكان له في البطولة، مما يعني أن فريقًا واحدًا فقط من مجموعتهم سيتأهل للمنافسة، وهو صاحب الترتيب الأعلى.

مواعيد المباريات

تنطلق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في يونيو 2022.

الجولة الأولى والثانية: من 1 إلى 14 يونيو 2022.

الجولة الثالثة والرابعة: من 19 إلى 27 سبتمبر 2022.

الجولة الخامسة والسادسة: من 20 إلى 28 مارس 2023.