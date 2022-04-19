سفير مصر في المغرب: لا قلق على الأهلي.. وطلبنا تأمينا إضافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المملكة المغربية، أن السفارة المصرية طلبت تأمين إضافي لبعثة الأهلي التي ستتواجد لخوض لقاء الرجاء بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار عثمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن سعة مركب محمد الخامس ستكون كاملة الحضور من جانب جماهير الرجاء في مواجهة الأهلي.

وقال السفير المصري: "طلبنا تأمين إضافي لبعثة الأهلي في المغرب، وكذلك جماهير الرجاء وروابط التشجيع أكدت على الأخوية والاحترام بين الطرفين وليس هناك داع لأي قلق".

واختتم: "سعة الاستاد بالكامل ستكون متاحة لجماهير الرجاء، مثلما حدث في لقاء الزمالك والوداد، ونحن نثق تمامًا في قدرة الأمن المغربي على تأمين اللقاء".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الرجاء يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.