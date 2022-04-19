الزمالك يبدأ مشوار الابتعاد بصدارة الدوري في مواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحل نادي الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري المصري، في لقاء يقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويدخل الزمالك اللقاء متربعًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما خاض 14 مواجهة، بفارق نقطة عن الأهلي المتواجد في الوصافة بخوضه 12 لقاء فقط.

أما الاتحاد فيحتل المركز 11 في جدول الرتيب برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على طلائع الجيش الذي يحتل المركز 12، وبفارق أربع نقاط فقط عن الإسماعيلي المتواجد في أولى مراكز الهبوط.

ويرغب الزمالك في الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري عن طريق الفوز على الاتحاد، خاصة في غياب الأهلي وبيراميدز عن المنافسات المحلية، لإرتباطهما بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على التوالي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد في مواجهتي الموسم الماضي من الدوري، حيث تفوق في الدور الأول بهدفين نظيفين، قبل أن ينتصر في الإياب بهدفين لواحد، ليواصل سلسلة تفوقه على الفريق السكندري خلال السنوات الماضية.

ويرجع آخر فوز للاتحاد على الزمالك في الدوري المصري إلى أبريل عام 2018، عندما تفوق بهدفين نظيفين في موسم 2017-2018، قبل أن يتعادل الفريقين مرة واحدة منذ ذلك الحين بهدف لكل فريق في أغسطس 2020.

ويحاول الاتحاد الوصول إلى انتصاره الأول في الدوري خلال عام 2022، حيث يرجع فوزه الأخير في المسابقة إلى مواجهة المصري في 24 ديسمبر الماضي، بهدف نظيف، في الجولة الثامنة من الدوري.

ولم يحقق الاتحاد أي انتصار خلال مبارياته الست الماضية، حيث تعادل مع إيسترن كومباني، طلائع الجيش والبنك الأهلي، وخسر في ثلاث مواجهات أمام إنبي ثم الإسماعيلي والأهلي.

وتشهد قائمة الزمالك للمباراة عودة محمود حمدي "الونش" بعدما غاب عن لقاء فاركو الماضي، إلى جانب رزاق سيسيه أيضًا.

بينما يغيب الثلاثي أشرف بنشرقي بسبب الإيقاف، ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة عن التواجد في المواجهة بسبب الإصابات التي تعرضها لها مؤخرًا.