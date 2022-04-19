الإسماعيلي يفوز ويترك المركز الأخير في الدوري.. والمقاولون يدخل صراع الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق النادي الإسماعيلي فوزه الثاني في النسخة الحالية من الدوري المصري، بعدما تفوق على إيسترن كومباني بهدفين نظيفين، في الجولة 15 من المسابقة.

ونجح محمد الشامي في تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 55 من اللقاء، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 69.

وجاء الفوز ليدفع بالإسماعيلي من المركز الأخير في ترتيب الدوري إلى المرتبة 16 بعدما ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند 10 نقاط ليتراجع لمؤخرة الترتيب.

كما حقق نادي فاركو فوزًا على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة نفسها من البطولة المصرية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء هدف فوز فاركو عن طريق شكري نجيب، والذي سجله في الدقيقة 62 من المواجهة.

وارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 21 ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب الدوري، بينما ظل رصيد المقاولون عند 12 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة أمام الإسماعيلي المتواجد في أولى مراكز الهبوط.

وانتصر غزل المحلة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ليضاعف من آلام الفريق الفيومي الذي يتواجد في صراع الهروب من الهبوط بقوة.

وسجل عبد الرحمن عاطف هدف فوز غزل المحلة في اللقاء في الدقيقة 54.

وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة العاشرة في المركز 17 وقبل الأخير بالترتيب، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى 19 نقطة في المركز التاسع.