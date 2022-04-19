ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بالليجا رسميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد خسارة برشلونة أمام قادش، اقترب لقب الليجا أكثر من ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه قبل ست جولات من نهاية مسابقة النسخة الجارية 2021/2022.

تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة بعد الجولة الـ32، ليبقى متأخرًا بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، ليحتل البارسا الوصافة بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وأشبيلية، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وكان ريال مدريد رفع رصيده إلى 75 نقطة ليعزز تربعه على صدارة الترتيب بعد فوزه على إشبيلية أمس الأحد في الجولة الـ32 حيث حول تأخره بهدفين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لفوز مثير بنتيجة (3-2).

ورغم خسارة الكلاسيكو برباعية نظيفة في ملعبه أمام برشلونة، إلا أن ريال مدريد يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي في الليجا التي سيطير عليها هذا الموسم منذ انطلاقها.

وأصبح ترتيب الليجا كالتالي:

ريال مدريد - 75 نقطة

برشلونة - 60 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

أتلتيكو مدريد - 60 نقطة

إشبيلية - 60 نقطة

وبعدما أصبح الفارق 15 نقطة بين ريال مدريد وبرشلونة، أصبح الفريق الملكي بحاجة فقط إلى حصد 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية للفوز رسميا بلقب الليجا، حيث سيصبح رصيد الميرينجي وقتها 82 نقطة.

ووقتها لن يستطيع أقرب ملاحقي ريال مدريد، وهم برشلونة، أتلتيكو وإشبيلية، الوصول لهذا العدد من النقاط حال تحقيق الفوز في جميع مبارياتهم المتبقية، حيث أصبح أفضل عدد نقاط يمكن للبرسا الوصول إليه هو 81 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد في مبارياته الست المتبقية أمام أوساسونا، إسبانيول، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، قادش، وريال بيتيس، فيما يتبقى لبرشلونة 7 مواجهات أمام ريال سوسييداد، رايو فاليكانو، ريال مايوركا، ريال بيتيس، سيلتا فيجو، خيتافي، وفياريال.

وإذا نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال الجولتين المقبلتين أمام أوساسونا وإسبانيول، سينتظر جماهير الفريق الملكي الاحتفال بالتتويج خلال مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ووقتها سيكفي الفريق الملكي التعادل لاقتناص اللقب.