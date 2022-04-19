الجزائر تعلن مطالبة فيفا بمراجعة ملف مباراة الكاميرون بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين أنه أرسل طلبا إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لفحص ملف الشكوى الخاص بمباراة الجزائر أمام الكاميرون.

وألتقى منتخبا الجزائري والكاميرون في المباراة التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحسب البيان الذي نقله الموقع الالكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد طلب اتحاد الكرة الجزائري من فيفا أن "يفحص الشكوى بواسطة لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم،".

مضيفا أن هذا الطلب مدعم بحقيقة أن ملف الشكوى المقدم يستند إلى الحجج والاعتبارات الفنية المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسة من قبل هيكل متخصص.