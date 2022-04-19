برشلونة يتلقى صدمة جديدة بالهزيمة على ملعبه أمام قادش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى برشلونة هزيمة مفاجئة جديدة على ملعبه "كامب نو" أمام قادش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني.

وسجل لوكاس بيريز هدف الفوز لقادش بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني للمباراة.

وجاءت الهزيمة بعد أيام من خروج برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الخسارة في كامب نو أيضا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة (3-2).

وباتت هذه الخسارة الأولى لبرشلونة بعد سلسلة مباريات بلا هزيمة استمرت لـ15 جولة في الدوري الإسباني، حيث تعود آخر هزيمة إلى يوم 4 ديسمبر 2021 على يد ريال بيتيس بهدف نظيف في الأسبوع الـ15 لليجا على ملعب "كامب نو".

كما قطع قادش بذلك سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني، ودوّن أول انتصار في تاريخه على ملعب "كامب نو".

ورفع قادش رصيده بذلك إلى 31 نقطة ليغادر مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وأشبيلية، وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، إريك جارسيا، كليمنت لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، جافي، عثمان ديمبلي، فيران توريس، ممفيس ديباي.