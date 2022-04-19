اخبار الرياضه

قاديش متذيل ترتيب الدوري يصدم برشلونة بهزيمة في معقلة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - صدم قاديش مضيفه عندما تغلّب عليه في ملعب كامب نو ملحقاً به الخسارة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وانتصر قاديش بهدف دون رد على برشلونة يوم الإثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة لكرة القدم.

وألحق قاديش أول خسارة بمنافسه برشلونة في سنة 2022 في الليغا بفضل هدف لوكاس بيريز مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني (48).

ودخل برشلونة بقائمة معززة بالنجوم خاصة وأنّه لم يضمن احتلال مركز مؤهل إلى حتى الآن، لكن قاديش عرف مجدداً كيف يتعامل مع الفريق الكاتالوني في كامب نو.

وتوقف رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني وهو ذات رصيد إشبيلية وأتلتيكو مدريد ومبتعداً بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال بيتيس الخامس، علماً أنّ برشلونة لعب مباراة أقل.

ورفع قاديش رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعد هذه الهزيمة دليلاً جديداً على حسم للقب الدوري الإسباني مبكراً خاصة وأنّه يملك (75 نقطة) في الصدارة.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة الخميس عندما خسر أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 3-2 ليخرج من المسابقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا