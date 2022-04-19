قاديش متذيل ترتيب الدوري يصدم برشلونة بهزيمة في معقلة

المنامة - ياسر ابراهيم - صدم قاديش مضيفه برشلونة عندما تغلّب عليه في ملعب كامب نو ملحقاً به الخسارة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وانتصر قاديش بهدف دون رد على برشلونة يوم الإثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وألحق قاديش أول خسارة بمنافسه برشلونة في سنة 2022 في الليغا بفضل هدف لوكاس بيريز مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني (48).

ودخل برشلونة بقائمة معززة بالنجوم خاصة وأنّه لم يضمن احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا حتى الآن، لكن قاديش عرف مجدداً كيف يتعامل مع الفريق الكاتالوني في كامب نو.

وتوقف رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني وهو ذات رصيد إشبيلية وأتلتيكو مدريد ومبتعداً بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال بيتيس الخامس، علماً أنّ برشلونة لعب مباراة أقل.

ورفع قاديش رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعد هذه الهزيمة دليلاً جديداً على حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني مبكراً خاصة وأنّه يملك (75 نقطة) في الصدارة.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة الخميس عندما خسر أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 3-2 ليخرج من المسابقة.