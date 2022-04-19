الامارات | شباب الأهلي يحقق فوزاً تاريخياً بثمانية أهداف على الغرافة (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحقق فوزاً تاريخياً بثمانية أهداف على الغرافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزاً تاريخياً على الغرافة القطري بثمانية أهداف مقابل هدفين على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر فولاد الإيراني برصيد 8 نقاط بينما تراجع الغرافة إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في الدقائق العشر الأولى، ولكن أول فرصة خطرة في اللقاء كانت عن طريق لاعب الغرافة أندري الذي سدد كرة قوية تصدى لها ببراعة ماجد ناصر وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية (9).

وارتفعت الإثارة بعدما تحرك عمر عبدالرحمن وقاد هجمة جميلة بتبادله الكرة مع كل من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والنرويجي توماس أولسن، قبل أن ينفرد عموري ويسدد الكرة ويتصدى لها الحارس يوسف حسن وتابعها أولسن برأسه في المرمى (14)، بينما رد الغرافة بشكل سريع وأحرز أحمد علاء الدين هدف التعادل بعدما راوغ محمد جابر وسدد الكرة في المرمى (16).

وواصل عموري تألقه بصناعته لفرصة خطرة للنرويجي أولسن الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها باتجاه المرمى ولكن الحارس يوسف حسن تصدى للكرة (27).

وفي الدقيقة 40 أحرز توماس أولسن الهدف الثاني بعدما لعب كارتابيا كرة عرضية وقابلها المهاجم النرويجي برأسه في المرمى، قبل أن يضيف حارب سهيل الهدف الثالث من تسديدة رائعة (42).

وفي الشوط الثاني حافظ شباب الأهلي على أفضليته وأحرز الأوزبكي عزيز غانييف الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة ولمست مدافع الغرافة ودخلت المرمى (50)، وأتبعه الأرجنتيني كارتابيا بإحراز الهدف الخامس بعدما تلقى كرة عرضية من عموري وسددها كارتابيا في المرمى (51).

وفي الدقيقة 57 حصل الغرافة على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد المدافع محمد جابر، وتألق ماجد ناصر بالتصدي للكرة من الجزائري سفيان هاني، ولكن الحكم قرر إعادة الركلة مجدداً وسجلها سفيان هاني في المرمى (59) محرزاً الهدف الثاني للغرافة.

وأجرى المدرب مهدي علي تبديلين في الدقيقة 60 بنزول كل من محمد جمعة بيليه ويحيى الغساني بدلاً من توماس أولسن وفيدريكو كارتابيا، وبرهن بيليه على جاهزيته وأحرز الهدف السادس بعد تمريرة رائعة من عموري في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 78 أضاف البديل عبدالعزيز صنقور الهدف السابع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز عزيز غانييف الهدف الثامن من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لشباب الأهلي.

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