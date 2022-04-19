الامارات | وفاة ابن كريستيانو رونالدو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن كريستيانو رونالدو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وهداف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاثنين وفاة أحد طفليه التوأمين حديثي الولادة، في صدمة بالتأكيد لكافة عشاق اللاعب الذي احتفل منذ 48 ساعة فقط بالهاتريك التاريخي له رقم 60 في مسيرته الكروية.

وذكر رونالدو في بيان مشترك مع صديقته جورجينا رودريجيز عبر وسائل التواصل الإجتماعي "بحزن عميق نعلن أن ابننا الرضيع توفى".

وأضاف "إنه أكبر آلم يمكن أن يشعر به أي والدين".

وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه وصديقته سيرزقان بتوأمين، ونشر صورة التوأمين عن طريق الرنين قبل ولادتهما.

وأشار رونالدو في بيان عبر حسابه الرسمي: "فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وختم رونالدو بالقول " نشعر بالدمار جميعًا بسبب هذه الخسارة ، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير ، أنت ملاكنا. سنحبك دائما”، وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو لديه بالفعل أربعة أبناء.

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