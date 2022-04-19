حكيمي: مبابي صديقي وسأدعمه

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ولكن حكيمي أكد أنه سيدعم مبابي بصرف النظر عن القرار الذي سيتخذه في نهاية الموسم سواء بالبقاء أو الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء.
وسجل مبابي 31 هدفا وصنع 18 هدفا خلال 39 مباراة على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم.
وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج «تيليفوت» «مبابي واحد من أفضل لاعبي العالم وهو صديقي».
وأضاف «أرغب في استمراره، هو يعرف ذلك، لكنه من سيتخذ القرار الأفضل لمسيرته من وجهة نظره، وأنا سأدعمه».
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