يونيون برلين يطمح لكأس ألمانيا

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ويستعد يونيون برلين لمواجهة لايبزج غدا بالدور قبل النهائي من كأس ألمانيا، وقال فيشر أمس «الضجة الكبيرة ستقترب. بالنسبة لنا هي مباراة بارزة».
وتغلب يونيون على آينتراخت فرانكفورت 2 / 0 أمس الأول في الدوري بعد أن قدم أداء قويا في الشوط الأول.
وقال فيشر «في لايبزج يجب أن تلعب لأكثر من 90 دقيقة بنفس المستوى الذي قدمناه في الشوط الأول».
ويحتل يونيون المركز السادس في جدول الترتيب، في المقابل يحتل لايبزج المركز الثالث، حيث تمكن الفريق من قلب نتائجه السلبية إلى نتائج إيجابية بشكل مثير منذ تولي دومينيكو تيديسكو تدريب الفريق في ديسمبر الماضي.
ولا يوجد أي فريق في البوندسليجا حصد نقاطا أكثر من التي حصدها لايبزج في النصف الثاني من الموسم.
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