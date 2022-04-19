أصدقاء رانجنيك أمس خصومه اليوم

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وتتجه كل الأنظار إلى ملعب أنفيلد عندما يلتقي مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي، بعد 6 أشهر من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 5/ 0 في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.
في تلك المباراة، افتتح نابي كيتا التسجيل وقال في السابق إن رانجنيك عامله «مثل الابن» حينما ضمه لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، كما قام مدرب مانشستر يونايتد الموقت بتدريبه في لايبزج.
كما لعب رانجنيك (63 عاما) دورا في مسيرة لاعبي ليفربول ساديو ماني وإبراهيما كوناتي وتاكومي مينامينو، حيث بدأ العمل كمدير رياضي بناديي ريد بول في 2012.
وبالإضافة إلى ذلك، قام رانجنيك بالتوقيع مع روبرتو فيرمينو عندما كان مدربا لهوفنهايم، كما لعب المدافع جويل ماتيب تحت قيادة رانجنيك في شالكه.
وقال رانجنيك عن ليفربول»إنه فريق جيد للغاية. ليس من سبيل الصدفة أن يكونوا جيدين بهذا القدر. يورجن قام ببناء هذا الفريق في آخر 6 أعوام ونصف العام».
وأكد « 6 أو 7 لاعبين كانوا في الفرق التي دربتها قبل أن يشتهروا».
وأردف «مرة أخرى، ليس من الصدفة أن يوجد في هذا النادي، على الأرجح، أكبر عدد من اللاعبين الذين لعبوا في أنديتنا السابقة، بسبب نهجهم، أسلوبهم في اللعب، الطريقة التي يريدون أن يلعبوا بها متشابهة للغاية».
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