باوند يدافع عن باخ وإنفانتينو

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وتابع الثنائي مباراة في بطولة كأس العالم الأخيرة مع بوتين في موسكو عام 2018 من بين لقاءات أخرى. والتقى باخ أيضا ببوتين في دورة الألعاب الشتوية في سوتشي 2014، قبل وقت قصير من قيام روسيا بغزو شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.
ثم شنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا بعد وقت قصير من دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في بكين هذا العام.
وقال باوند في مقابلة مع محطة «دويتشلاند فونك» الإذاعية « الكثير من هذه الأشياء هي إيماءات رمزية. إنفانتينو وتوماس ليس لديهما فرق من الجنود أو الدبابات».
وأضاف»من المهم أن يكون لديك أفضل علاقة ممكنة مع مسؤولي الحكومات في أكبر عدد من الدول، الحكومات مهمة، في بناء المنشآت الرياضية وأشياء كهذه».
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