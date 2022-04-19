اللقب العاشر على التوالي ينتظر بايرن

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وقال مولر «هذا سيناريو رائع. هذا يمكن أن يكون شيئا مميزا مرة أخرى لنا كفريق مع جماهيرنا».
الفوز الذي حققه بايرن ميونخ 3 / 0 أمام أرمينيا بيلفيد أمس الأول حافظ على فارق التسع نقاط بينه وبين دورتموند، الوصيف، قبل أن يلتقيا الأسبوع المقبل في ميونخ.
وستكون هذه هي أول مباراة من المباريات الأربع المتبقية في هذا الموسم، لذلك فإن الفوز بها سيفتح أبواب الاحتفال باللقب وأي نتيجة أخرى -حتى لو خسر الفريق- على الأرجح ستؤجل الأمور فقط.
ووفقا لمولر فإن التتويج باللقب العاشر سيكون «شيئا تاريخيا»، خاصة وأنه يأتي بعد وقت قصير من الخروج المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام فياريال.
وقال «لا أعتقد أن هناك أي ناد في الدوريات الخمس الكبرى تمكن من الفوز بعشرة ألقاب متتالية. لذلك نحن متلهفون لهذا «.
وفاز يوفنتوس بتسعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي في الفترة من 2012 إلى 2020 ولكن التتويج بعشرة ألقاب متتالية أو أكثر وصلت إليه أندية تلعب في دوريات أكثر تواضعا.
وقال المدير الفني لبايرن، جوليان ناجلسمان في بيلفيلد» كان فوزا مستحقا ومهما؛ لأنه أعطانا الفرصة لحسم اللقب في مواجهة دورتموند. هذه صدفة نادرة».
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