لجنة لرصد مواهب دوري المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين في نسخته الثالثة على ملاعب مدارس التعليم بمختلف المناطق والمحافظات، حيث يشارك فيه أكثر من 149 ألف لاعب، يمثلون 15384 فريقا من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي. وتعكف لجنة فنية على متابعة ورصد المواهب وفق رصد الكتروني ميداني، إلى جانب رصد معلومات وأرقام يومية. على الصعيد نفسه، عقدت دورات تأهيلية للمعلمات لتحكيم مباريات كرة القدم، بالتعاون بين اللجنة المنظمة لدوري المدارس والاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأهيل حكمات لدوري البنات الذي سيقام لاحقا. وعقدت 3 دورات «عن بعد» شارك فيها 932 معلمة، حاضر فيها محاضرون معتمدون من الاتحاد السعودي وهم مرعي العواجي وبدر العنزي وعبدالرزاق المقهوي.

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