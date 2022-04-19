الهلال يريد إفساد فرحة النصر

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وحسم النصر اللقب بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة يليه الاتحاد ثانيا برصيد 8 نقط، وفي حال فوز الاتحاد على أحد الثالث (7 نقاط) اليوم، وخسارة النصر أمام الهلال الرابع (6 نقاط) فيتساوى معه في عدد النقاط برصيد 10 نقاط لكل منهما، فيما سيتفوق النصر في المواجهات المباشرة.
ويرغب النصر في أن يكون الفوز على الهلال الفقرة الرئيسية في احتفاله بتحقيق اللقب، خاصة وأن الهلال بطل الدوري وبطل كأس وزارة الرياضة.
من جانبه، يريد الهلال إفساد فرحة النصر من خلال الفوز عليه رغم النقص الحاصل في صفوفه بداعي الإصابات.
وقبل مواجهة الهلال والنصر، يلتقي الاتحاد وأحد، حيث يسعى الاتحاد لتأكيد مركزه الثاني، بينما خسارته قد تضع أحد بديلا عنه حيث سيتم النظر إلى فارق النقاط لمباراتي الفريقين في المرحلتين الأولى والثانية.
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