الفيصلي يطمح لتكرار هزيمة ناساف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق الفيصلي متصدر المجموعة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لمواصلة انطلاقته والحفاظ على صدارة مجموعته التي يتربع عليها برصيد 7 نقاط، حين يواجه في الـ11:15 مساء اليوم، فريق ناساف قرشي الأوزبكي (4 نقاط) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويتطلع الفيصلي لتكرار فوزه على ناساف في المباراة الماضية.

ويدخل الفيصلي المباراة بنشوة الانتصار الذي حققه في المواجهة السابقة بهدف دون رد.

ويعتمد مدرب الفيصلي، اليوناني مارينوس أودونيدس على الرباعي الأجنبي في ظل قرار الاستفادة من العنصر الآسيوي بتواجد الأسترالي الدولي مارتن بويل، إضافة للمغربي هشام فائق صانع لعب الفريق ومحركه وأفضل لاعب مرتين، وبجواره البرازيلي إسماعيل سيلفا في خط المنتصف ومن أمامهم مهاجم الرأس الأخضر وصاحب هدف التقدم في لقاء السد جوليو تفاريس.

على الجانب الآخر يسعى مدرب ناساف الأوزبكي روزيكول بيردييف للثأر وتعويض خسارته السابقة أمام الفيصلي بهدف تنشيط حظوظه في التأهل واستعادة الصدارة من جديد في ظل تجدد حظوظ السد القطري ثالث الترتيب.

السد والوحدات

بذكرى خماسية مواجهة الذهاب يلتقي عند الساعة الـ8:15 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، السد القطري والوحدات الأردني.

يدخل السد اللقاء برغبة مواصلة الصحوة عقب الفوز العريض في مواجهة الذهاب 5/ 2، متسلحا بكوكبة محترفيه المحليين الدوليين والأجانب، يتقدمهم أكرم عفيفي وبغداد بونجاح وبوعلام خوخي وسانتي كازورلا كأبرز العناصر في تشكيلة الإسباني خافي غارسيا الساعي للدخول في معترك الصدارة والمنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل.

في حين سيسعى مدرب الوحدات رائد عساف لتعويض خسارته الأخيرة الثقيلة في اللقاء الماضي، مرتكزا على عناصر جيدة مثل أحمد سمير ومنطر أبوعمارة وخالد عصام ومحمد أنس. كما يطمح الوحدات صاحب النقطة الواحدة مقابل 4 للسد، في تجديد آماله في المنافسة.

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