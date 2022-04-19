الاستقلال طريق الهلال لدور الـ16

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينشد فريق الهلال تحقيق النقطة الـ12 عندما يواجه في الساعة الـ11.15 م اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في جولة الإياب بالمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وختم الهلال جولة الذهاب بالفوز 1/ 0 على استقلال دوشبنه نفسه، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أن حقق الفوز على فرق المجموعة الثلاثة (الشارقة الإماراتي والريان القطري والاستقلال).

وفي المباراة الثانية، لحساب المجموعة نفسها، يلتقي الشارقة والريان بعد تعادلهما 1/ 1 في الجولة الثالثة.

يسعى الفريق الطاجيكي إلى تعديل مساره مع انطلاقة مباريات الجولة الثانية رغم عدم تحقيقه أي نقطة في هذه البطولة بعد تلقيه الخسائر في جمع مبارياته.

الفوز سيزيد نسبة الهلال في ضمان التأهل إلى دور الـ 16، أو ليضمن له التأهل حال تعادل الشارقة والريان، فيما تعني خسارة الاستقلال خروجه من المنافسة.

وسيمارس الجهاز الفني للهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز سياسته الناجحة في تدوير عناصر الفريق تجنبا للإرهاق ولا سيما أن لديه استحقاقات محلية هامة كنهائي كأس الملك والسباق نحو منافسة فريق الاتحاد على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجواء المجموعة

