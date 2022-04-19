الاستقلال طريق الهلال لدور الـ16

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وختم الهلال جولة الذهاب بالفوز 1/ 0 على استقلال دوشبنه نفسه، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أن حقق الفوز على فرق المجموعة الثلاثة (الشارقة الإماراتي والريان القطري والاستقلال).
وفي المباراة الثانية، لحساب المجموعة نفسها، يلتقي الشارقة والريان بعد تعادلهما 1/ 1 في الجولة الثالثة.
يسعى الفريق الطاجيكي إلى تعديل مساره مع انطلاقة مباريات الجولة الثانية رغم عدم تحقيقه أي نقطة في هذه البطولة بعد تلقيه الخسائر في جمع مبارياته.
الفوز سيزيد نسبة الهلال في ضمان التأهل إلى دور الـ 16، أو ليضمن له التأهل حال تعادل الشارقة والريان، فيما تعني خسارة الاستقلال خروجه من المنافسة.
وسيمارس الجهاز الفني للهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز سياسته الناجحة في تدوير عناصر الفريق تجنبا للإرهاق ولا سيما أن لديه استحقاقات محلية هامة كنهائي كأس الملك والسباق نحو منافسة فريق الاتحاد على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أجواء المجموعة
- مباراة الذهاب بين الهلال والاستقلال انتهت بفوز الهلال 1/ 0
- قبل الفوز على الاستقلال، فاز الهلال على الشارقة 2/ 1 والريان 3/ 0
- قبل خسارته من الهلال، خسر الاستقلال أمام الريان 2/ 3 والشارقة 1/ 2
- مواجهة الهلال والاستقلال اليوم هي الثالثة بينهما، ففي النسخة الماضية فاز الهلال 3/ 1 ثم خسر 4/1
- محمد العويس وجانغ هيون سو سيكونان جاهزين للمشاركة بعد تعافي الأول من كورونا والثاني من الإصابة المالي موسى ماريجا قد يشارك بديلا رغم تعافيه من الإنفلونزا
- يتعادل الريان والشارقة في عدد النقاط (4) فيما يتقدم الشارقة بفارق هدفين تعادل الريان والشارقة سيريح الهلال حتى في حال خسارته أمام الاستقلال
- فوز الهلال وتعادل الشارقة والريان يضمن للهلال التأهل كأول المجموعة
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